«Санкт-Паули» забил на 120-й минуте и обыграл «Хоффенхайм» в серии пенальти

«Санкт-Паули» выиграл у «Хоффенхайма» в матче 1/16 финала Кубка Германии — 2:2 (пен. — 8:7). Игра прошла на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге.

На первой минуте Хауке Валь открыл счет. Гости отыгрались в начале второй половины — забил Гриша Премель. В основное время команды не выявили победителя, поэтому сыграли еще два тайма по 15 минут. На 107-й минуте Андрей Крамарич с пенальти вывел гостей вперед. «Санкт-Паули» отыгрался на второй добавленной минуте — отличился Матиас Перейра Лаж.

В серии пенальти точнее оказались хозяева — 8:7.

Кубок Германии. 1/16 финала.

28 октября, 22:45. Millerntor-Stadion (Гамбург)

Также в 1/16 финала «Бохум» на выезде обыграл «Аугсбург» (1:0), менхенгладбахская «Боруссия» победила «Карлсруэ» (3:1), «Лейпциг» переиграл «Энерги» (4:1).

Кубок Германии. 1/16 финала.

28 октября, 22:45. WWK Arena (Аугсбург)

Кубок Германии. 1/16 финала.

28 октября, 22:45. Borussia-Park (Менхенгладбах)