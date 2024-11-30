«Санкт-Паули» обыграл «Хольштайн Киль»

«Санкт-Паули» обыграл «Хольштайн Киль» в матче 12-го тура чемпионата Германии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге.

Защитник Манолис Салиакис на 25-й минуте вывел хозяев вперед. Гости могли отыграться перед перерывом, но Янн-Фите Арп не реализовал пенальти.

Сразу после перерыва Морган Гилавоги забил второй мяч, а на 85-й минуте Йоханнес Эггештайн довел счет до крупного. В добавленное время гостям удалось уйти от разгрома — отличился Фил Харрес.

«Санкт-Паули» набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Хольштайн Киль» идет на 17-й строчке — 5 очков.