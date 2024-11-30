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Сегодня, 00:31

«Санкт-Паули» обыграл «Хольштайн Киль»

Евгений Козинов
Корреспондент
Морган Гилавоги обнимает Хауке Валя после гола.
Фото Reuters
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«Санкт-Паули» обыграл «Хольштайн Киль» в матче 12-го тура чемпионата Германии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге.

Защитник Манолис Салиакис на 25-й минуте вывел хозяев вперед. Гости могли отыграться перед перерывом, но Янн-Фите Арп не реализовал пенальти.

Сразу после перерыва Морган Гилавоги забил второй мяч, а на 85-й минуте Йоханнес Эггештайн довел счет до крупного. В добавленное время гостям удалось уйти от разгрома — отличился Фил Харрес.

«Санкт-Паули» набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Хольштайн Киль» идет на 17-й строчке — 5 очков.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
29 нояб, 22:30. Millerntor-Stadion (Гамбург)
Санкт-Паули
3:1
Хольштайн

Футбол
ФК Санкт-Паули
Хольштайн Киль
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