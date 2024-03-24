Сборная Германии прекратит многолетнее сотрудничество с Adidas

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил, что американский производитель спортивной одежды Nike станет официальным поставщиком формы сборной Германии с 2027 года.

Партнерское соглашение DFB с Nike будет рассчитано до 31 декабря 2034 года. В течение следующих двух с половиной лет DFB будет работать со своим нынешним партнером Adidas, контракт с которым рассчитан до декабря 2026 года.

«Предстоящее партнерство позволит DFB в течение следующего десятилетия работать над ключевыми задачами с целью развития футбола в Германии. До декабря 2026 года мы будем изо всех сил работать ради общего успеха с нашим давним и нынешним партнером Adidas, которому немецкий футбол должен быть очень благодарен спустя более семи десятилетий», — заявил президент DFB Бернд Нойендорф.

Отметим, что сборная Германии и Adidas сотрудничали с 1954 года.

По информации СМИ, Nike будет платить DFB более 100 миллионов евро в год — вдвое больше, чем сейчас получают от Adidas.