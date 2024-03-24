Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

24 марта, 14:08

Сборная Германии прекратит многолетнее сотрудничество с Adidas

Ана Горшкова
Корреспондент
Сборная Германии.
Фото AFP
Telegram Дзен

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил, что американский производитель спортивной одежды Nike станет официальным поставщиком формы сборной Германии с 2027 года.

Партнерское соглашение DFB с Nike будет рассчитано до 31 декабря 2034 года. В течение следующих двух с половиной лет DFB будет работать со своим нынешним партнером Adidas, контракт с которым рассчитан до декабря 2026 года.

«Предстоящее партнерство позволит DFB в течение следующего десятилетия работать над ключевыми задачами с целью развития футбола в Германии. До декабря 2026 года мы будем изо всех сил работать ради общего успеха с нашим давним и нынешним партнером Adidas, которому немецкий футбол должен быть очень благодарен спустя более семи десятилетий», — заявил президент DFB Бернд Нойендорф.

Отметим, что сборная Германии и Adidas сотрудничали с 1954 года.

По информации СМИ, Nike будет платить DFB более 100 миллионов евро в год — вдвое больше, чем сейчас получают от Adidas.

Харри Кейн (слева) и&nbsp;Ромелу Лукаку в&nbsp;новой форме своих сборных для Евро-2024. Форма сборных на Евро-2024: фиолетовая Англия и комиксы для Бельгии
Источник: DFB
Сборная Германии по футболу
13
Обсудить
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Баварии» Лаймер: «Мы все еще в Лиге чемпионов — нас ждет интересная задача»

Фернандо Торрес назвал Хаби Алонсо невероятным тренером