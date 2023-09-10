Сборная Германии сегодня объявит об увольнении Флика

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик в ближайшее время покинет свой пост, сообщает Bild.

По информации источника, объявление об уходе 58-летнего специалиста состоится уже сегодня.

9 сентября сборная Германии в товарищеском матче проиграла Японии (1:4). Это поражение стало для команды Флика уже третьим подряд — ранее немцы уступили Колумбии (0:2) и Польше (0:1).