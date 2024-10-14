Сборная Германии собирается продлить контракт с Нагельсманом

Немецкий футбольный союз планирует продлить контракт с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом. Руководство организации хочет, чтобы специалист работал на своем посту и после чемпионата мира 2026 года.

«Мы попытаемся убедить Юлиана, что ему стоит остаться в сборной еще на несколько лет», — цитирует Sport1 спортивного директора команды Руди Феллера.

Нагельсман тренирует сборную Германии с сентября 2023 года. Его контракт истекает летом 2026-го.

Сборная Германии под руководством 37-летнего специалиста провела 16 матчей — 9 побед, 4 ничьих и 3 поражения. Ранее Нагельсман тренировал «Хоффенхайм», «Лейпциг» и «Баварию».