Себастьян Кель: «Если вы проспали половину тайма, то не заслуживаете больше, чем одно очко»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался о ничейном результате матча с «Бохумом» в рамках 2-го тура бундеслиги (1:1).

«Это была заслуженная ничья. «Бохум» хорошо проявил себя в первом тайме и заслужил лидерство. Мы сыграли лучше во втором и тоже заслужили сравнять счет. Но мы сделали недостаточно. Также нужно понимать, что если вы проспали половину тайма, то не заслуживаете больше, чем одно очко в итоге. Нам нужно совершенствоваться. В противном случае будет сложно конкурировать», — заявил Кель.

В 3-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» сыграет против «Хайденхайма». Матч пройдет 1 сентября и начнется в 21.30 по московскому времени.