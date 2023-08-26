Селюк прокомментировал переход Азмуна в «Рому»

Российский агент Дмитрий Селюк считает, что ушедший в аренду в «Рому» Сердар Азмун вернется в «Байер» в конце сезона.

«Азмун — хороший футболист, тут нечего добавить. Другое дело, что он адаптировался вроде к команде, но я не думаю, что «Рома» будет его выкупать. В Германии нужно физически очень много работать, там определенный образ жизни. Наверное, ему там сложнее», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

26 августа «Рома» объявила о подписании контракта с 28-летним Азмуном. Арендное соглашение рассчитано до лета 2024 года с правом выкупа.

Азмун зимой 2022 года перешел из «Зенита» в «Байер», за который в минувшем сезоне провел 33 матча, отметился 4 голами и 4 результативными передачами.