Селюк считает, что иранцу Азмуну не нашлось бы места среди бразильцев в «Зените»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о возможном трансфере Сердара Азмуна из «Байера» в «Рому».

«Азмун — хороший футболист. Его проблема в том, что он немножко ленивый, не особо любит работать. Возможно, из-за этого в Германии он и не играл. Тяжело сказать, что он не хотел. Я уверен, что он хотел играть, как-то старался. Но когда человек внутри с ленцой, ближе к 30 годам это исправить сложно. В Италии тоже нужно работать и много работать. Будем надеяться, что все же у него получится», — приводит «Спорт День за Днем» слова Селюка.

Также он прокомментировал информацию о том, что футболистом интересовался «Зенит».

«Азмун, безусловно, знаковый футболист для российского чемпионата. Но «Зенит» же копирует модель «Шахтера» 15-летней давности. Бразильцы не особо воспримут иранца. К сожалению, чересчур огромное влияние на игру «Зенита» оказывают бразильцы. И иранцу бы там места не нашлось», — добавил агент.

Азмун выступал за «Зенит» с января 2019 по январь 2022 года, после чего перешел в «Байер». В минувшем сезоне 28-летний нападающий провел 33 матча за команду из Леверкузена, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.

В июле стало известно, что иранский футболист получил мышечную травму на сборах «Байера» и выбыл на 6-8 недель.