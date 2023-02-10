Селюк усомнился в интересе «Боруссии» к Головину

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что интерес дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину может оказаться фейком.

«Трансферное окно закрыто, следующее — в июле. Но они уже в прессе всем сообщают: «Мы хотим Головина». Давайте, конкуренты, набегайте! Так никто не делает. Какая «Боруссия» Дортмунд? Головину будет 27 лет. «Боруссия», если и берет иностранцев, старается брать помоложе. И я могу поспорить, что «Боруссия» не купит Головина за 30-40 млн. Прибыли никакой, не верю в это — стопроцентный вброс», — приводит слова Селюка «КП Спорт».

В текущем сезоне-2022/23 Головин забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач в 29 матчах за «Монако» во всех турнирах.