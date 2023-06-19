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Сегодня, 11:36

Сердар Азмун может покинуть «Байер» этим летом

Иван Торопцев
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото Reuters
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Нападающий «Байера» Сердар Азмун может покинуть клуб этим летом, сообщает Kicker.

По данным источника, 28-летний иранец недоволен количеством игрового времени, которое получает сейчас, и занимается поиском новой команды.

«Если Сердар уйдет, то мы будем искать кого-то нового на его позицию», — заявил спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.

Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 33 матчах за команду из Леверкузена.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро. Контракт игрока действует до конца июня 2027 года.

Сердар Азмун
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