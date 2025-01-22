Шахин уволен из «Боруссии»

Нури Шахин, главный тренер дортмундской «Боруссии», был уволен со своего поста, сообщает Sky Sport Germany в социальной сети X.

По данным источника, об увольнении турецкий специалист узнал накануне, 21 января, после поражения от «Болоньи» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Боруссия» проиграла четыре матча подряд.

На данный момент команда занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 25 очков. Летом прошлого года Шахин возглавил дортмундскую «Боруссию», сменив на посту главного тренера Эдина Терзича, которому ранее ассистировал.