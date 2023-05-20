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Германия

20 мая, 18:28

«Айнтрахт» сыграл вничью с «Шальке» в матче бундеслиги

Виталий Косик
Корреспондент
«Шальке» — «Айнтрахт».
Фото Reuters
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«Айнтрахт» сыграл вничью с «Шальке» в матче 33-го тура бундеслиги — 2:2.

Счет в матче открыл форвард хозяев Симон Теродде.

За «Айнтрахт» забили Даити Камада и Тута.

Форвард «Шальке» Себастьян Польтер спас свою команду от поражения, сравняв счет на 85-й минуте матча.

«Айнтрахт» располагается на 8-м месте с 47 очками за 33 тура. «Шальке» занимает 15-е место с 31 очком.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 16:30. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шальке-04
2:2
Айнтрахт Ф

«Герта» сыграла вничью с «Бохумом» — 1:1. Счет в матче открыл хавбек «Герты» Лукас Тузар, который отличился на 63-й минуте. На 90+4-й минуте отличился Кевин Шлоттербек, который спас свою команду от поражния и сравнял счет. После этого матча «Герта» потеряла все математические шансы на то, чтобы остаться в бундеслиге.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 16:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
1:1
Бохум

«Вердер» сыграл вничью с «Кельном» — 1:1. В составе бременской команды отличился Романо Шмид. За «Кельн» забил Штеффен Тиггес.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
1:1
Кельн

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бохум
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