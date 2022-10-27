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Сегодня, 11:12

«Шальке» объявил о назначении Томаса Райса на пост главного тренера

Анна Горшкова
Корреспондент
Томас Райс.
Фото ФК «Шальке»
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«Шальке» объявил о назначении Томаса Райса на пост главного тренера.

Как информирует пресс-служба клуба, 49-летний специалист немедленно берет на себя ответственность за команду и проведет свою первую тренировку 27 октября. Также к тренерскому штабу присоединится Маркус Геллхаус. 52-летний футболист уже работал в «Бохуме» вместе с Рейсом.

Срок контракта не сообщается, но журналист Фабрицио Романо заявил, что соглашение рассчитано до июня 2024 года.

Райс ранее работал в «Бохуме», с которым выиграл Вторую бундеслигу-2020/21. После неудачного старта сезона-2022/23 он был уволен.

20 октября «Шальке» отправил главного тренера Франка Крамера в отставку. 26 октября клуб объявил об уходе спортивного директора Рувена Шредера.

Команда из Гельзенкирхена занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице бундеслиги с 6 очками в 11 играх.

Источник: https://schalke04.de/personal/thomas-reis-neuer-chef-trainer-s04/index.html
Футбол
ФК Шальке
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