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Сегодня, 10:58

«Шальке» объявил об отставке главного тренера Райса

Виктория Кравченко
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«Шальке» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера Томаса Райса.

«Мы до последнего старались преодолеть игровой спад вместе с Томасом Райсом. Однако после внутренних обсуждений мы поняли, что у нас нет необходимой уверенности в том, что у команды получится остановить негативное развитие событий с прежним тренерским штабом», — сказал спортивный директор клуба Андре Хехельманн.

Специалист возглавлял «Шальке» с октября 2022 года, ранее он работал в «Бохуме». После 7 туров второй бундеслиги команда занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

ФК Шальке
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