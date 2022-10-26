«Шальке» объявил об уходе спортивного директора Рувена Шредера

«Шальке» объявил об уходе спортивного директора клуба Рувена Шредера.

Как информирует пресс-служба, Шредер сообщил совету директоров о своем желании покинуть клуб по личным причинам до истечения срока действия контракта.

47-летний специалист работал спортивным директором немецкой команды с 1 июня 2021 года.

Отметим, что 20 октября «Шальке» отправил главного тренера Франка Крамера в отставку.

Команда из Гельзенкирхена проиграла в 5 последних официальных матчах, вылетела из Кубка Германии и занимает предпоследнее, 17-е, место в турнирной таблице бундеслиги с 6 очками в 10 играх.