«Шальке» объявил об уходе спортивного директора Рувена Шредера

Сегодня, 17:26
«Шальке» объявил об уходе спортивного директора клуба Рувена Шредера.
Как информирует пресс-служба, Шредер сообщил совету директоров о своем желании покинуть клуб по личным причинам до истечения срока действия контракта.
47-летний специалист работал спортивным директором немецкой команды с 1 июня 2021 года.
Отметим, что 20 октября «Шальке» отправил главного тренера Франка Крамера в отставку.
Команда из Гельзенкирхена проиграла в 5 последних официальных матчах, вылетела из Кубка Германии и занимает предпоследнее, 17-е, место в турнирной таблице бундеслиги с 6 очками в 10 играх.
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Основные источники исследования