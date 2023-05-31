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Сегодня, 08:45

Шмельцер вернется в дортмундскую «Боруссию»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер может вернуться в команду «шмелей», сообщает ruhrnachrichten.de.

По информации издания, он займет должность ассистента главного тренера молодежной команды.

Ранее Шмельцер высутпал в качестве игрока за «Боруссию» с 2005 по 2022 год. В июле прошлого года он завершил карьеру футболиста.

Месяц назад 35-летний немецкий специалист получил тренерскую лицензию категории В.

«Боруссия» финишировала на втором месте в турнирной таблице бундеслиги.

Марсель Шмельцер
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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