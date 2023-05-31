Шмельцер вернется в дортмундскую «Боруссию»

Сегодня, 08:45
Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер может вернуться в команду «шмелей», сообщает ruhrnachrichten.de.
По информации издания, он займет должность ассистента главного тренера молодежной команды.
Ранее Шмельцер высутпал в качестве игрока за «Боруссию» с 2005 по 2022 год. В июле прошлого года он завершил карьеру футболиста.
Месяц назад 35-летний немецкий специалист получил тренерскую лицензию категории В.
«Боруссия» финишировала на втором месте в турнирной таблице бундеслиги.