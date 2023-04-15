«Штутгарт» в меньшинстве вырвал ничью у дортмундской «Боруссии» в концовке встречи

«Штутгарт» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» в матче 28-го тура бундеслиги —3:3.

В составе «шмелей» отличились Себастьян Аллер на 26-й, Доньелл Мален на 33-й и Джованни Рейна на 90+3-й минуте встречи.

За «Штутгарт» забили Танги Кулибали на 78-й, Джоша Вагноман на 84-й и Силас на 90+7-й минуте матча.

«Штутгарт» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы бундеслиги, набрав 24 очка за 28 матчей.

«Боруссия» располагается на 2-м месте с 57 очками.

«Лейпциг» дома обыграл «Аугсбург» — 3:2. В составе хозяев отличились Кевин Кампль и Тимо Вернер, который оформил дубль. За «Аугсбург» забил Арне Майер и Рубен Варгас.