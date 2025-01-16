«Штутгарт» одержал победу над «Лейпцигом»

«Штутгарт» переиграл «Лейпциг» в матче 17-го тура чемпионата Германии — 2:1. Игра прошла на арене «МХП» в Штуттгарте.

Нападающий Беньямин Шешко на 10-й минуте вывел гостей вперед Хозяева отыгрались только второй половине. На 50-й минуте Якоб Бруун Ларсен сравнял счет, а спустя 10 минут Ник Вольтемаде забил победный мяч.

Гости доигрывали встречу вдевятером, так как Шешко и Лои Опенда получили по красной карточке в конце второго тайма.

«Штутгарт» набрал 29 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Лейпциг» идет на 4-й строчке — 30 очков.