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Сегодня, 00:32

«Штутгарт» одержал победу над «Лейпцигом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Якоб Бруун Ларсен забивает гол.
Фото AFP
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«Штутгарт» переиграл «Лейпциг» в матче 17-го тура чемпионата Германии — 2:1. Игра прошла на арене «МХП» в Штуттгарте.

Нападающий Беньямин Шешко на 10-й минуте вывел гостей вперед Хозяева отыгрались только второй половине. На 50-й минуте Якоб Бруун Ларсен сравнял счет, а спустя 10 минут Ник Вольтемаде забил победный мяч.

Гости доигрывали встречу вдевятером, так как Шешко и Лои Опенда получили по красной карточке в конце второго тайма.

«Штутгарт» набрал 29 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Лейпциг» идет на 4-й строчке — 30 очков.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
15 янв, 22:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
2:1
РБ Лейпциг

Футбол
ФК Лейпциг
ФК Штутгарт
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