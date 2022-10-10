«Штутгарт» объявил об отставке главного тренера Матараццо. Клуб не одержал ни одной победы в бундеслиге

«Штутгарт» объявил об отставке главного тренера Пеллегрино Матараццо.

44-летний американец возглавлил команду в 2019 году, это был его первый клуб в тренерской карьере. До этого Матараццо работал ассистентом в «Хоффенхайме», а также тренировал юношеские команды «Нюрнберга» и все того же «Хоффенхайма».

В текущем сезоне «Штутгарт» занимает 17-е место в бундеслиге, не одержав ни одной победы в стартовых 9 матчах (5 ничьих и 4 поражения).