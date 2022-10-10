«Штутгарт» объявил об отставке главного тренера Матараццо. Клуб не одержал ни одной победы в бундеслиге

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«Штутгарт» объявил об отставке главного тренера Пеллегрино Матараццо.
44-летний американец возглавлил команду в 2019 году, это был его первый клуб в тренерской карьере. До этого Матараццо работал ассистентом в «Хоффенхайме», а также тренировал юношеские команды «Нюрнберга» и все того же «Хоффенхайма».
В текущем сезоне «Штутгарт» занимает 17-е место в бундеслиге, не одержав ни одной победы в стартовых 9 матчах (5 ничьих и 4 поражения).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования