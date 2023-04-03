«Штутгарт» объявил об увольнении Бруно Лаббадии с поста главного тренера команды

Сегодня, 18:02
Главный тренер «Штутгарта» Бруно Лаббадия покинул команду, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Новым главным тренером «Штутгарта» назначен Себастьян Хенесс, который ранее возглавлял «Хоффенхайм». Он подписал с клубом контракт до 2025 года.
Лаббадиа возглавлял «Штутгарт» с декабря прошлого года. Под его руководством команда провела 12 встреч, в которых одержала две победы, трижды сыграла вничью и семь раз уступила.
После 26 туров «швабы» с 20 очками занимают последнюю строчку в турнирной таблице бундеслиги.