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2 апреля, 17:45

«Штутгарт» — «РБ Лейпциг»: онлайн-трансляция матча Кубка Германии

«Штутгарт» и «РБ Лейпциг» встретятся в полуфинале Кубка Германии 2 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Штутгарт» и «РБ Лейпциг» встретятся в полуфинале Кубка Германии в среду, 2 апреля. Начало игры на «МХП-Арене» в Штутгарте (Германия) — в 21.45 по московскому времени.

Трансляции матча в России не планируется. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Штутгарт» — «РБ Лейпциг» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Германия. Кубок. 1/2 финала.
02 апреля, 21:45. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
3:1
РБ Лейпциг

«Штутгарт» на своем пути в этом розыгрыше Кубка Германии прошел «Кайзерслаутерн» (2:1), «Ян» (3:0) и «Аугсбург» (1:0). «РБ Лейпциг» выиграл у «Санкт-Паули» (4:2), «Айнтрахта» (3:0) и «Вольфсбурга» (1:0).

ФК Лейпциг
ФК Штутгарт
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