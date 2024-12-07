«Штутгарт» одержал волевую победу над «Унионом»

«Штутгарт» переиграл берлинский «Унион» в матче 13-го тура чемпионата Германии — 3:2. Игра прошла на арене «МХП».

Защитник гостей Данило Дуки на 37-й минуте открыл счет. Его гол оказался единственным в первом тайме. Сразу после перерыва «Унион» удвоил преимущество — отличился Роберт Сков. Почти сразу нападающий хозяев Ник Вольтмейд, вышедший на замену в перерыве, за 8 минут оформил дубль. Победный гол на 69-й минуте забил турецкий полузащитник Атакан Каразор.

«Штутгарт» набрал 20 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Унион» остался на 11-й строчке — 16 очков.