Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 00:26

«Штутгарт» одержал волевую победу над «Унионом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Штутгарт» переиграл берлинский «Унион» в матче 13-го тура чемпионата Германии — 3:2. Игра прошла на арене «МХП».

Защитник гостей Данило Дуки на 37-й минуте открыл счет. Его гол оказался единственным в первом тайме. Сразу после перерыва «Унион» удвоил преимущество — отличился Роберт Сков. Почти сразу нападающий хозяев Ник Вольтмейд, вышедший на замену в перерыве, за 8 минут оформил дубль. Победный гол на 69-й минуте забил турецкий полузащитник Атакан Каразор.

«Штутгарт» набрал 20 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Унион» остался на 11-й строчке — 16 очков.

Футбол
ФК Унион Берлин
ФК Штутгарт
Читайте также
За полтора года армейцы не смогут купить ни одного игрока? Что происходит в ЦСКА
Экс-хавбек «Спартака» Ледяхов впервые рассказал о своей страшной болезни
Хорхе Масвидаль женился на «Мисс Перу»
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Сегодня
Вчера
Неделя