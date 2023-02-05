«Вердер» обыграл «Штутгарт»

«Вердер» в гостях обыграл «Штутгарт» в 19-м туре чемпионата Германии — 2:0.

В составе бременцев забивали Йенс Штаге и Марвин Дукш.

«Вердер» с 27 очками поднялся на 8-е место бундеслиги. «Штутгарт» — 16-й с 16 очками.