Шупо-Мотинг пропустил тренировку «Баварии»

Нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг пропустил тренировку мюнхенской команды, сообщает Bild.

Сообщается, что камерунец рискует пропустить матч против «Фрайбурга» в чемпионате Германии.

По информации издания, форвард испытывает проблемы со здоровьем. Перед матчем Кубка Германии он пропустил тренировку из-за ушиба, до этого футболист отсутствовал несколько недель из-за проблем со спиной.

В текущем сезоне 34-летний нападающий сыграл за «Баварию» 28 матчей, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Матч 27-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга» состоится 8 апреля, начало — 16.30 мск.