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Германия

Сегодня, 11:22

Шупо-Мотинг зимой может покинуть «Баварию»

Виктория Кравченко
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Форвард «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг может покинуть клуб в текущее зимнее трансферное окно, сообщает Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

По данным источника, на нападающего претендует «Манчестер Юнайтед», однако приоритетом для игрока является переход в клуб из Саудовской Аравии или Катара. В «Баварии» ценят камерунца и не хотят расставаться с ним до истечения срока контракта.

В текущем сезоне Шупо-Мотинг провел за «Баварию» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг
ФК Бавария
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