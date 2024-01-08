Шупо-Мотинг зимой может покинуть «Баварию»

Форвард «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг может покинуть клуб в текущее зимнее трансферное окно, сообщает Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

По данным источника, на нападающего претендует «Манчестер Юнайтед», однако приоритетом для игрока является переход в клуб из Саудовской Аравии или Катара. В «Баварии» ценят камерунца и не хотят расставаться с ним до истечения срока контракта.

В текущем сезоне Шупо-Мотинг провел за «Баварию» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.