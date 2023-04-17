Скауты «Ньюкасла» следят за игрой полузащитника «Байера» Виртца

Полузащитником «Байера» Флорианом Виртцем интересуется «Ньюкасл», утверждает Daily Mail.

По информации источника, скауты «Ньюкасла» следили за игрой 19-летнего немца в матче против «Юниона» (1:1) в четвертьфинале Лиги Европы. Ранее сообщалось, что интерес к Виртцу проявляют «Барселона» и «Реал».

В текущем сезоне Виртц провел 17 матчей за команду, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 85 миллионов евро. Он пропустил всю первую часть сезона из-за разрыва крестообразных связок.