Скоулз считает, что Беллингем перейдет в «Реал»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал будущее игрока дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Я думаю, что «МЮ» может претендовать на Беллингема. Если бы это происходило пару лет назад, то все бы сказали, что шансов нет, но теперь он может посмотреть на команду и посчитать, что она на подъеме.

Но я думаю, что он подпишет контракт с «Реалом». Не знаю, почему, но у меня такое чувство», — цитирует Скоулза BT Sport.

Ранее сообщалось, что Беллингем может еще на сезон остаться в «Боруссии», поскольку претенденты на игрока не хотят платить за него более 150 миллионов евро, которые запрашивает немецкий клуб.