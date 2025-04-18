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Сегодня, 19:45

Советник Алонсо провел переговоры с «Реалом»

Камила Абдурахманова
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Главный советник тренера «Байера» Хаби Алонсо — Иньяки Ибаньес — провел переговоры с представителями «Реала», сообщает Sky Sport.

Источник информирует, что в леверкузенском клубе не удивлены переговорам и ожидают решения Алонсо о том, останется ли он в «Байере» или возглавит «Реал». «Фармацевты» предполагают, что новый клуб испанского специалиста выплатит им компенсацию в размере 15-20 миллионов евро. «Байер» готовится к возможному уходу Алонсо и уже изучает рынок тренерских услуг.

Действующий контракт 43-летнего специалиста с немецким клубом действует до лета 2026 года.

ФК Байер
ФК Реал
Хаби Алонсо
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