Советник Алонсо провел переговоры с «Реалом»

Главный советник тренера «Байера» Хаби Алонсо — Иньяки Ибаньес — провел переговоры с представителями «Реала», сообщает Sky Sport.

Источник информирует, что в леверкузенском клубе не удивлены переговорам и ожидают решения Алонсо о том, останется ли он в «Байере» или возглавит «Реал». «Фармацевты» предполагают, что новый клуб испанского специалиста выплатит им компенсацию в размере 15-20 миллионов евро. «Байер» готовится к возможному уходу Алонсо и уже изучает рынок тренерских услуг.

Действующий контракт 43-летнего специалиста с немецким клубом действует до лета 2026 года.