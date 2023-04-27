Спортивный директор «Айнтрахта» Креше отказался переходить в «Челси»

Владелец «Челси» Тодд Боули ищет спортивного директора для клуба, сообщает CFCPys со ссылкой на Bild.

Боули находится в поисках достойной кандидатуры, которая будет руководить клубным проектом в будущем.

Одной из самых привлекательных кандидатур для бизнесмена был спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше. Однако немец не намерен уходить, так как чувствует, что может оказаться под давлением Боули и не иметь свободы и решающего мнения во многих вопросах.

«Челси» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков в 32 матчах.