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Спортивный директор «Баварии»: «Компани — один из самых интересных тренеров в Европе»

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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал назначение Венсана Компани на пост главного тренера мюнхенцев.

«Я очень доволен, что у нас с Венсаном все получилось. Мы нашли одного из самых интересных тренеров в Европе. Он очень молодой тренер. Мы сразу поняли, что у нас схожие взгляды на футбол и решения, которые нужно принять. Мы с нетерпением ждем новую энергию, новые силы и, надеюсь, новые победы.

У него есть все, кроме опыта работы тренером на самом высоком уровне. Его стиль футбола и то, как он реализует свои идеи, подходят «Баварии». Мы хотим быть активными на поле, с мячом и без него. По моему мнению, мы нашли подходящего тренера для «Баварии» на ближайшие годы», — сказал Эберль на пресс-конференции.

Мюнхенцы объявили о подписании контракта с 38-летним бельгийцем в четверг, 29 мая.

Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года. Компани сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля, с которым «Бавария» финишировала на третьем месте в бундеслиге. Немецкий клуб впервые за 12 лет не выиграл ни одного трофея за сезон.

Венсан Компани
Футбол
ФК Бавария
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