Спортивный директор «Баварии» Фройнд недоволен игрой команды в товарищеском матче

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал игру команды в товарищеском матче против «Дюрена» (1:1).

«Мы выступили не очень хорошо, игроки устали. Было нелегко, мы не создали столько моментов, сколько хотелось бы. Скоро вернутся игроки сборных, что положительно скажется и на качестве тренировок», — цитирует функционера Bayern & Germany.

29 мая «Бавария» объявила о подписании контракта с 38-летним Компани. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года. Компани сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля.