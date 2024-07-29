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Сегодня, 08:57

Спортивный директор «Баварии» Фройнд недоволен игрой команды в товарищеском матче

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал игру команды в товарищеском матче против «Дюрена» (1:1).

«Мы выступили не очень хорошо, игроки устали. Было нелегко, мы не создали столько моментов, сколько хотелось бы. Скоро вернутся игроки сборных, что положительно скажется и на качестве тренировок», — цитирует функционера Bayern & Germany.

29 мая «Бавария» объявила о подписании контракта с 38-летним Компани. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года. Компани сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля.

ФК Бавария
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