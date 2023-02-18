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Германия

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Салихамиджич об удалении Упамекано: «Красной не было. Судьи не впервые обделяют «Баварию»

Салихамиджич не согласен с удалением Упамекано в матче с гладбахской «Боруссией»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич не согласен с удалением игрока в матче с гладбахской «Боруссией» (2:3).

На 8-й минуте игры 21-го тура бундеслиги защитник «Баварии» Дайо Упамекано в погоне за форвардом «Боруссии» Алассаном Плеа совершил фол последней надежды. Главный судья Тобиас Вельц показал игроку красную карточку.

«Ни в коем случае не красная! Это уже не первый раз за последние несколько недель, когда нас обделяют судьи. Сегодняшний день стал вишенкой на торте», — приводит слова Салихамиджича Bayern & Germany.

«Бавария» пока сохраняет первое место в турнирной таблице (43 очка), но опережает «Унион» только на 1 очко, а у команды из Берлина есть еще матч в запасе.

ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Хасан Салихамиджич
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