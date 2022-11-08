В «Баварии» хотят сохранить Шупо-Мотинга в зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что мюнхенская команда намерена сохранить форварда Эрика-Максима Шупо-Мотинга во время зимнего трансферного окна. Контракт футболиста с немецким клубом истекает в конце сезона.

«Мы бы хотели сохранить Шупо-Мотинга в команде. У меня отличные отношения с его агентом. Мы встретимся и постараемся понять, сможем ли удовлетворить его запросы. Эрик является очень ценным активом для нас. Мы постоянно находимся в контакте, а Шупо-Мотинг чувствует себя комфортно в Мюнхене», — приводит слова Салихамиджича итальянский журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В текущем сезоне камерунский форвард провел за «Баварию» 14 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.