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Сегодня, 16:23

В «Баварии» хотят сохранить Шупо-Мотинга в зимнее трансферное окно

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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что мюнхенская команда намерена сохранить форварда Эрика-Максима Шупо-Мотинга во время зимнего трансферного окна. Контракт футболиста с немецким клубом истекает в конце сезона.

«Мы бы хотели сохранить Шупо-Мотинга в команде. У меня отличные отношения с его агентом. Мы встретимся и постараемся понять, сможем ли удовлетворить его запросы. Эрик является очень ценным активом для нас. Мы постоянно находимся в контакте, а Шупо-Мотинг чувствует себя комфортно в Мюнхене», — приводит слова Салихамиджича итальянский журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В текущем сезоне камерунский форвард провел за «Баварию» 14 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг
ФК Бавария
Хасан Салихамиджич
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