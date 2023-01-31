Салихамиджич: «Мы очень рады, что Канселу теперь будет играть за «Баварию»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал переход защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу на правах аренды.

«Мы очень рады, что Жоау Канселу теперь будет играть за «Баварию». Сейчас мы взяли его в аренду, а летом у нас есть возможность подписать его на постоянной основе. Жоау — игрок, о котором мы думали некоторое время, мы очень ценим его качества. Он оптимально вписывается в нашу систему с его атакующим стилем игры, а его менталитет и опыт очень хорошо подходят нашей команде. Я убежден, что Жоау поможет нам в ближайшие недели и месяцы», — цитирует пресс-служба клуба Салихамиджича.

Сегодня, 31 января, «Бавария» объявила о переходе Канселу на правах аренды. Срок соглашения с 28-летним португальцем рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 37 очков в 18 матчах.