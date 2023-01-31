Салихамиджич: «Мы очень рады, что Канселу теперь будет играть за «Баварию»

Сегодня, 15:01
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал переход защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу на правах аренды.
«Мы очень рады, что Жоау Канселу теперь будет играть за «Баварию». Сейчас мы взяли его в аренду, а летом у нас есть возможность подписать его на постоянной основе. Жоау — игрок, о котором мы думали некоторое время, мы очень ценим его качества. Он оптимально вписывается в нашу систему с его атакующим стилем игры, а его менталитет и опыт очень хорошо подходят нашей команде. Я убежден, что Жоау поможет нам в ближайшие недели и месяцы», — цитирует пресс-служба клуба Салихамиджича.
Сегодня, 31 января, «Бавария» объявила о переходе Канселу на правах аренды. Срок соглашения с 28-летним португальцем рассчитан до конца сезона-2022/23.
«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 37 очков в 18 матчах.
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