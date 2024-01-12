Спортивный директор «Боруссии»: «Вернуть Санчо было непросто, на это ушло много дней»

Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель поделился впечатлениями от аренды Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед».

«Вернуть Санчо было непросто, на это ушло много дней! Вы можете видеть огонь в его глазах. Джейдон очень рад, что снова может играть в футбол. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть его на высший уровень», — приводит слова Келя журналист Фабрицио Романо.

11 января «Боруссия» объявила об аренде Санчо. 23-летний игрок уже играл за дортмундский клуб с 2017 по 2021 год. Он провел за команду 137 матчей, забил 50 голов и отдал 64 голевые передачи. Затем англичанина купил «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро.

В сентябре 2023 года «МЮ» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.