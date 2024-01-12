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Спортивный директор «Боруссии»: «Вернуть Санчо было непросто, на это ушло много дней»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель поделился впечатлениями от аренды Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед».

«Вернуть Санчо было непросто, на это ушло много дней! Вы можете видеть огонь в его глазах. Джейдон очень рад, что снова может играть в футбол. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть его на высший уровень», — приводит слова Келя журналист Фабрицио Романо.

11 января «Боруссия» объявила об аренде Санчо. 23-летний игрок уже играл за дортмундский клуб с 2017 по 2021 год. Он провел за команду 137 матчей, забил 50 голов и отдал 64 голевые передачи. Затем англичанина купил «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро.

В сентябре 2023 года «МЮ» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

Джейдон Санчо
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
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