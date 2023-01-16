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Спортивный директор «Боруссии»: «Мы сделали Мукоко серьезное предложение — теперь слово за ним»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель ответил на вопрос насчет будущего нападающего Юссуфы Мукоко.

«Мы сделали Юссуфе Мукоко серьезное предложение — теперь слово за ним. Мы очень надеемся, что он примет наше предложение о новом контракте, ведь у него действительно большой потенциал. В противном случае мы расстанемся», — цитирует Келя Kicker.

В текущем сезоне 18-летний форвард провел 22 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее появлялась информация, что нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии подозревается в фальсификации возраста.

ФК Боруссия (Дортмунд)
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