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Сегодня, 17:52

Спортивный директор «Боруссии»: «На данный момент никаких предложений по Беллингему у нас нет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель высказался о будущем полузащитника Джуда Беллингема.

«На данный момент никаких предложений по Джуду Беллингему у нас нет, еще ничего не решено. Мы поговорим с Джудом и его семьей, нет никакого давления, никаких предложений», — приводит слова Келя Kicker.

Ранее появилась информация, что 19-летний футболист в устной форме получил предложение от мадридского «Реала».

В текущем сезоне полузащитник провел за дортмундский клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

ФК Боруссия (Дортмунд)
Джуд Беллингем
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