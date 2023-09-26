Стали известны цели «Баварии» на зимнее трансферное окно

«Бавария» определилась с трансферными целями на зиму. Клуб намерен совершить два подписания.

Как сообщает Kicker, главными целями «Баварии» являются подписания опорного полузащитника и правого защитника. Главный тренер команды Томас Тухель работает над усилением состава вместе со спортивным директором Кристофом Фройндом. Конкретные имена игроков пока не раскрываются.

По дынным источника, Тухель считает, что мюнхенскому клубу необходимо иметь в составе больше игроков оборонительного плана.

«Бавария» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии-2023/24, набрав 13 очков в 5 турах.