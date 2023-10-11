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Германия

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В контракте Алонсо с «Байером» есть пункт, позволяющий ему уйти в «Реал», «Баварию» или «Ливерпуль»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны детали контракта главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

Как сообщает Bild, в соглашении 41-летнего специалист есть пункт, позволяющий ему в следующем году расторгнуть контракт, при условии перехода в три клуба: «Реал», «Баварию» и «Ливерпуль».

Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В текущес сезоне бундеслиги «Байер» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 7 матчах. Команда пока не проиграла ни одного матча на турнире.

Ранее информировалось, что Алонсо может возглавить «Реал» в следующем сезоне.

ФК Бавария
ФК Байер
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Хаби Алонсо
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