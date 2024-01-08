Spiegel: Беккенбауэр скончался 7 января во сне в окружении семьи

Стали известны подробности смерти чемпиона мира и Европы Франца Беккенбауэра.

Как сообщает Spiegel со ссылкой на близких, экс-игрок «Баварии» скончался во сне 7 января, в воскресенье. Отмечается, что Беккенбауэр находился в окружении семьи.

О смерти бывшего защитника сборной Германии стало известно 8 января. Он скончался в возрасте 78 лет.

В 2016 и 2017 году Беккенбауэр перенес операции на сердце, в 2018-м ему заменили тазобедренный сустав протезным имплантатом.

В составе сборной Германии экс-защитник провел 103 матча и забил 14 голов. Вместе с бундестим футболист становился чемпионом мира в 1974 году и чемпионом Европы в 1972-м. Также немец завоевал серебро ЧМ-1966, бронзу ЧМ-1970 и серебро Евро-1976. В 1990 году Беккенбауэр привел сборную Германии к титулу чемпиона мира в качестве тренера.