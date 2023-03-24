Стали известны причины увольнения Нагельсманна из «Баварии»

Сегодня, 10:56
«Бавария» приняла решение уволить Юлиана Нагельсманна из-за отсутствия развития игроков, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, мюнхенцы были разочарованы отсутствием прогресса команды в бундеслиге. Кроме того, по мнению руководства «Баварии», молодежь команды перестала развиваться под руководством Нагельсманна.
Ранее сообщалось, что «Бавария» в ближайшее время объявит об отставке тренера и о назначении Томаса Тухеля на освободившийся пост.
После 25 туров «Бавария» с 52 очками занимает второе место в бундеслиге, на 1 балл отставая от дортмундской «Боруссии».