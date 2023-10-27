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Германия

27 октября, 15:35

Стало известно, когда стартует сезон бундеслиги-2024/25

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Немецкая футбольная ассоциация (DFB) и Немецкая футбольная лига (DFL) утвердили даты начала нового сезона бундеслиги.

Матч-открытие сезона-2024/25 состоится 23 августа 2024 года. Перед ним запланирован матч за Суперкубок Германии, который пройдет 17 августа. На этой же неделе состоится первый раунд Кубка Германии. Последний матч бундеслиги пройдет 17 мая 2025 года.

После 8 туров бундеслиги в текущем сезоне лидером чемпионата является «Байер». Команда Хаби Алонсо набрала 22 очка. Второе место занимает «Штутгарт» (21 очко), третье — «Бавария» (20).

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