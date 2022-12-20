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Германия

Сегодня, 21:43

Сумма отступных за Гвардиола с 2024 года составит 110 миллионов евро по контракту с «Лейпцигом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Стали известны подробности контракта защитника Йошко Гвардиола с «Лейпцигом», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

С 2024 года в договоре активируется опция выкупа, которая составит 110 миллионов евро.

Сам контракт 20-летнего хорвата с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Гвардиол провел за немецкий клуб 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом.

На ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии защитник провел 7 матчей и забил 1 гол. Он стал обладателем бронзовой медали турнира.

ФК Лейпциг
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