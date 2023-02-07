Тарханов считает, что Головину по силам заиграть в Германии

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил перспективы Александра Головина.

«Головину по силам заиграть в Германии, это сильный чемпионат, где играет много футболистов высокого уровня. Но тут все будет зависеть от самого Головина, его желания. «Боруссия» Дортмунд — отличный клуб для него, это постоянный участник Лиги чемпионов, клуб на хорошем счету в бундеслиге. Головин — опытный игрок, который точно поможет «Боруссии», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.