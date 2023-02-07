0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 13:21

Тарханов считает, что Головину по силам заиграть в Германии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил перспективы Александра Головина.

«Головину по силам заиграть в Германии, это сильный чемпионат, где играет много футболистов высокого уровня. Но тут все будет зависеть от самого Головина, его желания. «Боруссия» Дортмунд — отличный клуб для него, это постоянный участник Лиги чемпионов, клуб на хорошем счету в бундеслиге. Головин — опытный игрок, который точно поможет «Боруссии», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-golovinu-po-silam-zaigrat-v-germanii/
Александр Головин
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
Александр Тарханов
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Президент «Айнтрахта» попал под следствие. У его 13-летнего сына нашли наркотики