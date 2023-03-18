Тедеско — о невызове Витселя: «Надеюсь, он не завершит карьеру в сборной»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал, почему не вызвал на сбор национальной команды хавбека Акселя Витселя.

«Он полузащитник. На этой позиции у нас большой выбор игроков. Решение никогда не бывает простым. Причина не в его возрасте, как доказательство, Ян Вертонген будет играть в свои 35 лет.

Я встречался с ним в Мадриде, вчера позвонил ему и сообщил о своем решении. Было очень тяжело. Он провел много матчей за командую. Мне бы понадобился как минимум час, чтобы перечислить все матчи, в которых играл важную роль. Надеюсь, он не завершит карьеру в сборной. Этот выбор лишь на ближайшие две недели», — цитирует Тедеско RTBF.

25 марта Германия сыграет с Перу в товарищеском матче, 28-го немцы проведут встречу с Бельгией.