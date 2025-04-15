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15 апреля, 16:31

Тедеско отказался возглавить «Шальке»

Камила Абдурахманова
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По сообщению Sport Bild, бывший главный тренер «Спартака» и сборной Бельгии Доменико Тедеско отказался от предложения возглавить «Шальке», который выступает во второй бундеслиге.

По информации источника, Тедеско не захотел работать в клубе второго по силе немецкого дивизиона. Теперь «Шальке» пытается договориться с Раулем, который возглавляет вторую команду «Реала» — «Кастилью».

Тедеско тренировал сборную Бельгии с февраля 2023 по январь 2025 года. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала ЧЕ-2024 и заняла третье место в группе Лиги наций. В последних восьми матчах под руководством Доменико бельгийцы одержали только одну победу.

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Футбол
ФК Шальке
Доменико Тедеско
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