Тедеско отказался возглавить «Шальке»

По сообщению Sport Bild, бывший главный тренер «Спартака» и сборной Бельгии Доменико Тедеско отказался от предложения возглавить «Шальке», который выступает во второй бундеслиге.

По информации источника, Тедеско не захотел работать в клубе второго по силе немецкого дивизиона. Теперь «Шальке» пытается договориться с Раулем, который возглавляет вторую команду «Реала» — «Кастилью».

Тедеско тренировал сборную Бельгии с февраля 2023 по январь 2025 года. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала ЧЕ-2024 и заняла третье место в группе Лиги наций. В последних восьми матчах под руководством Доменико бельгийцы одержали только одну победу.