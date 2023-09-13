Тер Штеген доволен победой Германии в матче против Франции

Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу немцев в товарищеском матче с командой Франции (2:1).

«Этот день стал бальзамом на душу для наших болельщиков и для нас. Мы очень старались, и люди это видели. Последние несколько дней были странными, поэтому здорово, что завершили неудачную серию победой», — цитирует тер Штегена Forbes.

Сборная Германии прервала безвыигрышную серию, обыграв Францию (2:1) в товарищеском матче. Команда не могла победить на протяжении пяти игр подряд.

В воскресенье, 10 сентября, было объявлено об отставке Ханса-Дитера Флика. Он работал со сборной Германии с 2021 года: 25 матчей, в которых команда одержала 12 побед и 7 раз сыграла вничью.