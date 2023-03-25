Тер Штеген — о статусе первого голкипера Германии: «Меня спросили, я согласился»

Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген высказался о получении статуса основного голкипера национальной команды.

«Меня спросили, я согласился, и теперь я первый номер. Мне больше нечего сказать. В конце концов, всегда важнее игра. Я всегда четко формулировал цель стать первым номером и сделаю все, что в моих силах, для ее достижения», — приводит слова тер Штегена пресс-служба сборной Германии.

Ранее первым номером был голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, который на данный момент восстанавливается после перелома ноги, который был получен во время зимнего отпуска.