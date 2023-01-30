Эдин Терзич: «Мы заслуженно победили «Байер», игра была под нашим контролем»

Терзич доволен игрой дортмундской «Боруссии» в матче против «Байера»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич признался, что очень доволен игрой команды в матче 18-го тура чемпионата Германии против «Байера» (2:0).

«Мы ждали напряженной игры. С 15-й минуты мы взяли игру под свой контроль и заслуженно повели в счете. Мы заслуженно победили в матче, так как показали очень зрелый футбол», — цитирует Терзича Kicker.de.

В составе гостей гол забил Карим Адейеми, автогол на счету Эдмонда Тапсоба.

Команда Эдина Терзича набрала 34 очка и поднялась на 4-ю строчку бундеслиги. Команда Хаби Алонсо прервала серию из 5 побед подряд и с 24 очками занимает 9-е место.