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Сегодня, 07:53

Терзич: «Сейчас «Боруссия» как никогда близка к чемпионству»

Виктория Кравченко
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением о шансах команды на победу в бундеслиге.

За шесть туров до конца сезона клуб располагается на второй строчке, отставая от лидирующей «Баварии» на 2 очка.

«Сейчас «Боруссия» ближе к этой цели, чем в любом из последних сезонов. Нам нужно приложить все усилия и воспользоваться этим шансом. Начать следует уже с предстоящего матча», — заявил Терзич перед матчем с «Айнтрахтом».

«Боруссия» Дортмунд выиграла свой последний титул в 2012 году.

ФК Боруссия (Дортмунд)
Зоран Терзич
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